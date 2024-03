Dit zijn de vijf beste Nederlandse zorgaanbieders van 2023

ZorgkaartNederland heeft de Top 2023 gepubliceerd van de vijf beste zorgaanbieders in de zorgsectoren grote ziekenhuizen, kleine ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen, particuliere woonzorgcentra, wijkverpleging, fysiotherapeuten en diëtisten. Tot de winnaars behoren onder meer: Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, Spijkenisse Medisch Centrum in Spijkenisse, Zipper Clinics in Enschede, Carintreggeland in Hengelo, Claris Zorgvilla’s in Wassenaar en ZorgAccent in Almelo.

Het is het vijfde jaar dat ZorgkaartNederland de best gewaardeerde zorgorganisaties van het jaar bekendmaakt.

Samen beslissen

De ZorgkaartNederland Top 2023 laat een top vijf zien van best gewaardeerde instellingen per zorgsector, zonder volgorde. Deze top vijf is bepaald aan de hand van de waarderingen die zijn geplaatst in 2023. ZorgkaartNederland heeft dit jaar extra aandacht besteed aan onderwerpen die raken aan het thema ‘samen beslissen’, zoals luisteren, uitleggen, het geven van de juiste informatie en bejegening.

Voor het berekenen van de ZorgkaartNederland Top 2023 tellen alle waarderingen mee die zijn geplaatst tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023. Per organisatietype kunnen de voorwaarden en de berekening verschillen. Voordat ZorgkaartNederland de definitieve top vijf vaststelt, vindt er nog een controle plaats op oneigenlijk gebruik.

Top 2023 Grote ziekenhuizen

De sector ziekenhuizen in de ZorgkaartNederland Top is dit jaar verdeeld in twee subcategorieën. Dit is de top vijf in de categorie grote ziekenhuizen:

Dijklander Ziekenhuis, Hoorn

Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden

Radboudumc, Nijmegen

Rijnstate, Arnhem

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Ziekenhuis Rijnstate: “Wat fijn om te horen dat onze patiënten ons zo waarderen, en dan vooral op ‘Samen beslissen’, een thema dat we ook erg belangrijk vinden binnen onze organisatie.”

Top 2023 Kleine ziekenhuizen

Spijkenisse Medisch Centrum, Spijkenisse

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk

Bernhoven, Uden

Flevoziekenhuis, Almere

Het streekziekenhuis Koningen Beatrix uit Winterswijk: “Wat een mooi compliment voor alle medewerkers van het SKB. Zij staan elke dag klaar voor onze patiënten en hun naasten: indirect of direct. Mooi dat dat wordt gezien en bekroond.”

Ziekenhuis Bernhoven moest in 2022 en 2023 flink bezuinigen en afscheid nemen van medewerkers: “Dat Bernhoven ondanks deze pittige periode nog steeds zo goed gewaardeerd wordt door de patiënten is daarom een hele mooie opsteker voor al onze collega’s!”

Top 2023 Klinieken

Zipper Clinics, Enschede

KliniekTwente, Oldenzaal

Park Medisch Centrum en Parkkliniek, Rotterdam

CortoClinics, Nederweert

HartKliniek, Almere

Voor de Hartkliniek uit Almere is het de vijfde vermelding op rij in de ZorgkaartNederland Top. Ook de Zipper Clinics en het Park Medisch Centrum kwamen eerder voor in de rij van best gewaardeerde klinieken op ZorgkaartNederland.

Top 2023 Verpleeghuizen

Carintreggeland, Hengelo

TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), Twente

ZuidOostZorg, Drachten

Sevagram, Heerlen

Amaliazorg, Oirschot

Fred Schrander en Nathani Niebuur-Sluiter, raad van bestuur van TMZ: “We staan voor grote uitdagingen in de ouderenzorg. We hebben bewondering hoe alle betrokkenen hiermee omgaan. Juist in deze periode krijgen zij een bekroning op hun werk via deze vermelding in de Top 5 van 2023. Een prachtig compliment!”

Top 2023 Wijkverpleging

ZorgAccent, Almelo

Pieter van Foreest, Thuiszorg, Delft

QualityZorg, Nieuw-Vennep

RST Zorgverleners, Barneveld

TSN Zorg, Zwolle

De afdeling thuiszorg van zorgorganisatie Pieter van Foreest heeft voor het vierde jaar op een rij een plek veroverd bij de best gewaardeerde aanbieders van wijkverpleging. Voor RST Zorgverleners is het de eerste keer. Erik Vuurboom, directeur wijkverpleging van ZorgAccent, geeft alle credits aan zijn medewerkers: “Als raad van bestuur en directie zijn wij erg trots op onze medewerkers. Zij maken het waar, zij hebben gezorgd voor deze mooie waardering.”

Top 2023 Particuliere woonzorgcentra

De sector particuliere woonzorgcentra is in 2023 nieuw op de ZorgkaartNederland Top. Er staan ruim zeshonderd particuliere woonzorgcentra vermeld op ZorgkaartNederland. Dit zijn de vijf best gewaardeerde:

Claris Zorgvilla’s, Wassenaar

Compartijn, Woerden

Wonen bij September, woonhuizen voor ouderen met dementie, Woerden

Woonzorgboerderij Moriahoeve, Woudenberg

Het Gastenhuis, Amsterdam

Top 2023 Fysiotherapie

Praktijk voor Fysiotherapie Daalmeer, Alkmaar

Fysiosportief fysiotherapie, Groningen

Fysiotherapie ME Fysio, Hoofddorp

Fysiotherapie Lammers, Deurne

Ster Fysio Coumans, Maastricht

Top 2023 Diëtisten

Diëtistenpraktijk De Groene Appel, Hoogvliet

Diëtistenpraktijk Compleet+, Hellevoetsluis

ZOeetje, Beek en Donk

Diëtistenpraktijk Voeding Plus Advies, Amsterdam

FitFood Diëtistenpraktijk, Amsterdam

De sector diëtetiek doet dit jaar voor het eerst mee.

Zoë Straatman van diëtistenpraktijk ZOeetje: “Ik vind dit leuk en belangrijk omdat je er toch het hele jaar alles voor doet om je cliënten zo goed mogelijk te helpen, en net dat beetje extra te doen. Persoonlijk denk ik dat ik gewaardeerd word omdat ik écht naar de cliënt luister, en hierop inspeel.”