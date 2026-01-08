Dokters waarschuwen kabinet: onverzekerden zijn geen zorgprobleem

Het nieuwe kabinet moet onverzekerdheid niet langer zien als een administratief probleem, maar aanpakken als een breed maatschappelijk probleem. Die oproep doen ambassadeurs van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG), onder wie Georgette Fijneman (directievoorzitter Zilveren Kruis) en burgemeester van Leiden Peter Heijkoop. “Mensen zonder zorgverzekering zijn geen zorgprobleem.”

NSG stelt dat het aantal mensen zonder zorgverzekering snel stijgt en de gevolgen ernstig zijn, zoals verergering van ziekten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldde afgelopen december dat ongeveer 100.000 onverzekerden vaak geen goede medische hulp krijgen als ze die wel nodig hebben. Het gaat om daklozen, arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning.

De ambassadeurs pleiten ervoor om onverzekerdheid als alarmsignaal van kwetsbaarheid te zien. “Het is geen eigen schuld, maar een teken dat iemand extra hulp nodig heeft.” Ook willen ze dat toegang tot noodzakelijke zorg gegarandeerd wordt, omdat administratie of kosten nooit een reden mogen zijn om zorg te weigeren. Volgens NSG behandelen zorgverleners soms niet door onduidelijke regels of administratieve drempels. Daarnaast moet volgens de ambassadeurs worden voorkomen dat mensen na opname ziek terug de straat op gaan en dat mensen überhaupt onverzekerd raken. Voor dat laatste kan het kabinet volgens de groep samenwerken met gemeenten en verzekeraars. (ANP)