Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Dokters waarschuwen kabinet: onverzekerden zijn geen zorgprobleem

,

Het nieuwe kabinet moet onverzekerdheid niet langer zien als een administratief probleem, maar aanpakken als een breed maatschappelijk probleem. Die oproep doen ambassadeurs van de Nederlandse Straatdokters Groep (NSG), onder wie Georgette Fijneman (directievoorzitter Zilveren Kruis) en burgemeester van Leiden Peter Heijkoop. “Mensen zonder zorgverzekering zijn geen zorgprobleem.”

NSG stelt dat het aantal mensen zonder zorgverzekering snel stijgt en de gevolgen ernstig zijn, zoals verergering van ziekten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd meldde afgelopen december dat ongeveer 100.000 onverzekerden vaak geen goede medische hulp krijgen als ze die wel nodig hebben. Het gaat om daklozen, arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning.

De ambassadeurs pleiten ervoor om onverzekerdheid als alarmsignaal van kwetsbaarheid te zien. “Het is geen eigen schuld, maar een teken dat iemand extra hulp nodig heeft.” Ook willen ze dat toegang tot noodzakelijke zorg gegarandeerd wordt, omdat administratie of kosten nooit een reden mogen zijn om zorg te weigeren. Volgens NSG behandelen zorgverleners soms niet door onduidelijke regels of administratieve drempels. Daarnaast moet volgens de ambassadeurs worden voorkomen dat mensen na opname ziek terug de straat op gaan en dat mensen überhaupt onverzekerd raken. Voor dat laatste kan het kabinet volgens de groep samenwerken met gemeenten en verzekeraars. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

20 jan 2026 Amerikaanse zorgorganisaties naar rechter om vermindering vaccins
14 jan 2026 Online logopedie-tool wil kansenongelijkheid zorg doorbreken
13 jan 2026 Minderen met alcohol voorkomt honderden kankerdiagnoses per jaar
12 jan 2026 'Beduidend meer letsel' op spoedeisende hulp door gladheid
8 jan 2026 Minder mensen wisselden van zorgverzekering dan in eerdere jaren

Reader Interactions

Reacties