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Amerikaanse dokter met ebola ontslagen uit ziekenhuis Berlijn

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De Amerikaanse dokter die in Duitsland werd behandeld voor ebola is ontslagen uit het ziekenhuis van Berlijn. Volgens het ziekenhuis verkeert de man in goede gezondheid en testte hij sinds 30 mei negatief op het virus.

De arts liep ebola op in de Democratische Republiek Congo, nadat hij patiënten had behandeld in een lokaal ziekenhuis. Hij werd voor behandeling naar Duitsland gevlogen. Voor de bundibugyovariant van de ziekte is vooralsnog geen vaccin. In een verklaring van het ziekenhuis vertelt de Amerikaanse dokter dat hij experimentele behandelingen kreeg, “die worden geëvalueerd voor de behandeling van deze virussoort”.

Hij bedankte het team dat hem heeft behandeld en schrijft dat zijn gedachten zijn “bij de mensen in Congo die niet de mogelijkheid hebben om de ongelooflijke zorg te ontvangen die wij hebben gekregen”. Zijn gezin werd ook in quarantaine geplaatst. (ANP/DPA)

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