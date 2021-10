Isala vraagt iedereen mondneusmasker te dragen

Interessant voor u

Het Erasmus MC Kanker Instituut gaat onderzoeken of ex-darmkankerpatiënten het prettig vinden om hun nacontroles liever thuis of in het ziekenhuis te ondergaan. Patiënten mogen daarbij ook meedenken over de frequentie en vorm van de uitslag.

Een besluit voor de aanvullende coronamaatregelen valt volgende week dinsdag, dan is er ook weer een persconferentie. Ziekenhuisopnames De Jonge wees erop dat de ziekenhuisopnames harder stijgen en eerder dan verwacht. Daarmee komt volgens hem “het volgende risiconiveau in beeld en dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen”. Het kabinet […]

De Jonge: ingrijpen nodig om kosten Wmo te beteugelen

Het abonnementstarief voor thuishulp en medische hulpmiddelen blijft de kosten van de Wmo opdrijven. In 2020 lagen de kosten nog in lijn met de ramingen van VWS, maar in 2021 kan dat wel eens anders uitpakken. Maatregelen om de kostenstijging in te perken zullen dan ook nodig zijn. Dat schrijft demissionair minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.