Drie miljoen subsidie voor AI-project in ouderenzorg

De subsidie-aanvraag is ingediend door diverse universiteiten, zorgverleners en verzekeraars. Het onderzoeksproject staat onder leiding van de TU Eindhoven en luistert naar de naam QoLEAD (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia) en gaat zes jaar duren. Centraal staat de inzet van artificial intelligence (AI) voor oplossingen die aansluiten bij wat mensen met dementie zelf willen of nodig hebben.

Lerend vermogen

“Juist AI is daarvoor heel geschikt”, zegt projectleider en hoogleraar Wijnand IJsselsteijn in een reactie. “Door het lerende vermogen van kunstmatige intelligentie weten deze tools gaandeweg steeds beter hoe ze mensen kunnen ondersteunen. Denk aan instrumenten die mensen met geheugenklachten helpen dagelijkse dingen te onthouden. Of aan navigatie die belangrijke locaties uit de directe omgeving van iemand met dementie intuïtief in kaart brengt.”

De samenwerkende partijen staren zich niet blind op AI, maar onderzoeken ook andere technologie die oplossingen kan bieden. Bovendien hoeven de toepassingen niet alleen de patiënten te ondersteunen, maar kunnen ze ook het personeel ontlasten.

Deelnemende partijen



De deelnemende partijen in het consortium zijn: TU/e, Maastricht University, Radboud Universiteit, TUDelft, TNO, UMCG, Fontys HS, UT/Tranzo, Rotterdam HS, UU, Vilans, JAIN-TIGNL, Avoord, Zonnehuisgroep Amstelland, Tante Louise, SVRZ Servicecentrum, UMCN/UKON, CZ en VGZ. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met Alzheimer Nederland, het Expertise Centrum Dementie & Technologie en EAISI, het AI-instituut van de TU/e.

De subsidie is toegekend in het kader van het NWO-programma Leven met Dementie. Behalve de miljoenensubsidie voor QoLEAD gaan er ook enkele miljoenen naar onderzoek naar dementie op jonge leeftijd. Dat project wordt geleid door Amsterdam UMC.