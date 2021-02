Drie van vijf verdachten voor datalek bij GGD vrijgelaten

Drie mannen die deze week zijn aangehouden op verdenking van datadiefstal bij de GGD zijn weer vrijgelaten. Het betreft de verdachten uit Heiloo, Rotterdam en Amstelveen. Dit zegt een woordvoerder van het OM Midden-Nederland. De vrijgelaten mannen blijven wel verdachten in het onderzoek van het cybercrimeteam naar de verkoop van persoonsgegevens uit de systemen die de GGD gebruikt voor de coranatesten.

Er zitten nu nog twee verdachten vast, een 23-jarige man uit Alblasserdam en een 21-jarige man uit Heiloo. Zij werkten op een callcentrum van de GGD. De raadkamer van de rechtbank in Utrecht bepaalde donderdag dat het voorarrest van de man uit Heiloo met negentig dagen wordt verlengd. De verdachte uit Alblasserdam blijft dertig dagen vastzitten.

Niet voorgeleid

Woensdag arresteerde de politie een 22-jarige man uit Heiloo. Donderdag volgde de arrestatie van een 21-jarige man uit Rotterdam. “We verdenken ze van een minder groot aandeel in de zaak. We zagen geen reden om ze langer in voorlopige hechtenis te houden. Ze worden daarom niet voorgeleid aan de rechter-commissaris”, aldus de woordvoerder van het OM.

Dinsdag werd een 25-jarige man uit Amstelveen aangehouden en kort daarna weer vrijgelaten. Ook deze man blijft volgens het OM verdachte. (ANP)