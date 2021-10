Duitsland wil noodtoestand na negentien maanden opheffen

Interessant voor u

Waar sommige ziekenhuizen al inhaaloperaties moeten afzeggen door het stijgende aantal coronabesmettingen heeft het St Jansdal nog ruimte voor operaties. Dit meldt het ziekenhuis in een bericht.

Verpleeghuis De Berghorst in Staphorst heeft tijdelijk de mondkapjesplicht en anderhalve-meter-afstandsregel weer ingevoerd.

Nieuws

Nog veel winst te boeken met Juiste Zorg op de Juiste Plek

In een vandaag verschenen Voortgangsbrief over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP), benoemt Hugo de Jonge een aantal successen van deze beweging. Een aanvullende Quickscan JZOJP van ZonMw laat zien dat vooral het stimuleren van e-health de grote de winst die tijdens de coronapandemie is geboekt, kan bestendigen.