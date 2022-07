Duizend coronapatiënten op verpleegafdelingen

Het aantal mensen met corona op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen is verder toegenomen. Op die zalen liggen nu precies duizend mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Dat is het hoogste aantal sinds 21 april, bijna drie maanden geleden.

Vergeleken met vorige week woensdag liggen er nu zo’n 200 mensen met corona meer op de verpleegafdelingen. In iets meer dan drie weken tijd is de bezetting verdubbeld.

De drukte op de intensive cares is iets gedaald. Die afdelingen behandelen nu 44 mensen die positief zijn getest op corona. Dat zijn er drie minder dan op dinsdag en evenveel als maandag. Het niveau ligt wel hoger dan de afgelopen weken.

Coronaklachten

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat in de huidige coronagolf daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden.

Het aantal positieve tests blijft vooralsnog licht oplopen. Het RIVM registreerde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 6825 nieuwe gevallen, een fractie meer dan vorige week dinsdag. Zoals gebruikelijk waren de meeste positieve tests in Amsterdam (403), Rotterdam (272), Den Haag (187) en Utrecht (142). Zelftests zijn hier niet in meegenomen, dus het werkelijke aantal is waarschijnlijk hoger.

Zomergolf

In de afgelopen week zijn 43.604 besmettingen bevestigd, ongeveer 10 procent meer dan de zeven dagen ervoor. Een maand geleden steeg het aantal positieve tests met ruim 70 procent op weekbasis. Het RIVM denkt dat de top van de zomergolf in zicht begint te komen.

Het aantal positieve tests is meestal een goede voorspeller van de situatie in ziekenhuizen. Als het aantal bevestigde besmettingen stijgt, begint een paar weken later meestal de instroom in ziekenhuizen op te lopen. Wanneer het aantal nieuwe gevallen daalt, kan het een paar weken duren voordat de instroom in de ziekenhuizen begint te dalen. Omdat coronapatiënten meestal een paar weken opgenomen blijven, kan het daarna ook nog even duren voordat de coronavleugels van ziekenhuizen daadwerkelijk weer beginnen leeg te lopen. (ANP)