E-healthbehandeling voor depressie niet effectief bij dialysepatiënten

Een online zelfhulp psychotherapeutische behandeling is niet effectief voor dialysepatiënten, dat concludeerde Els Nadort, van de Universiteit van Amsterdam uit het proefschrift ‘Depression and Anxiety in Dialysis Patients.’

Over de effectiviteit van de behandeling van angst en depressie bij dialysepatiënten is er nog vrij weinig bekend. Het herkennen van deze klachten wordt gecompliceerd door de overlap met symptomen die gepaard gaan met de dialysebehandeling. UVA-promovenda Nadort keek eerst hoe de klachten te signaleren zijn en maakte daarvoor gebruik van gevalideerde vragenlijsten voor angstklachten.

Depressieve klachten

In het beperkte aantal studies die hiernaar zijn gedaan, vindt de Amsterdamse onderzoeker wél aanwijzingen dat psychotherapie mogelijk goed werkt tegen depressieve klachten bij patiënten met nierfalen. Daarom besloot de onderzoeksgroep vervolgens een e-health interventiestudie op te zetten.

Online zelfhulp

Nadort: “We kozen voor online zelfhulp, omdat dialysepatiënten al drie keer per week naar het ziekenhuis moeten komen. Dan hebben patiënten vaak geen tijd en energie om nog een keer extra te komen om naar een psycholoog te gaan.” Helaas bleek het toch niet dé oplossing. Zo had 60 procent van de deelnemers hulp nodig bij het gebruik van de tablet of het invullen van de oefeningen. Sommigen konden bijvoorbeeld hun arm niet goed gebruiken, vanwege de dialysenaald.

Geen effect

Bij beide groepen was een afname in somberheidsklachten met 21 procent. Dit wijst erop dat de online psychotherapie geen aanvullend effect lijkt te hebben naast de standaardzorg in de dialysecentra. “Dat is jammer, want deze groep patiënten heeft een verminderde kwaliteit van leven, veel depressieve en angstklachten en zou mogelijk veel baat hebben bij een effectieve behandeling”, stelt Nadort.