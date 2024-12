Edward Nieuwenhuis CMO Prinses Máxima Centrum

Nieuwenhuis was elf jaar hoofd kindergeneeskunde van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Nieuwenhuis start op 1 februari 2025 als CMO. Pieters wordt Chief Máxima International, dat beoogt het ziekenhuis versnelling te geven op internationaal vlak, een belangrijk onderdeel de meerjarenstrategie

Nieuwenhuis heeft veel ervaring op zorg- en wetenschappelijk gebied, in combinatie met een uitgebreid (inter)nationaal netwerk. Hij was van 2009 tot 2020 hoofd kindergeneeskunde van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, het kinderziekenhuis van UMC Utrecht.

Van 2020 tot 2024 was Nieuwenhuis directeur onderzoek en professor biomedische en levenswetenschappen bij University College Roosevelt in Middelburg. Sinds 2024 is hij werkzaam als voorzitter van het Zeldzame Aandoeningen Centrum van het Erasmus MC in Rotterdam.

Nieuwenhuis: “Het Prinses Máxima Centrum heeft een speciale missie. Met de raad van bestuur, de klinische directeuren en alle medewerkers van dit unieke centrum, hoop ik de verbindingen tussen kinderen, ouders, zorgverleners, afdelingen, verpleging en onderzoekers enorm te versterken.”