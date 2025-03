Twee nieuwe bestuurders voor Diakonessenhuis

Zij zullen samen met voorzitter Vivian Broex het bestuursteam vormen van het ziekenhuis.

Ziekenhuis Groep Twente (ZGT)

Janssen is nu bijna drie jaar lid van de raad van bestuur Ziekenhuis Groep Twente (ZGT). Daarvoor werkte hij als bestuurder bij diverse organisaties, waaronder bij zorgverzekeraar Menzis. Bij het Diakonessenhuis gaat hij de bedrijfsmatige portefeuille vervullen.

Ad Claassen is chirurg bij ZGT en krijgt in het Diakonessenhuis de zorginhoudelijke portefeuille in de raad van bestuur. Hij werkt twintig jaar bij het Twentse ziekenhuis en was hier acht jaar voorzitter van de medisch specialisten. Hij volgde zijn opleidingen in Nijmegen, Maastricht en Leiden.

Digitale zorgtransformatie

“We zijn erg blij met Frank en Ad weer een vaste invulling van ons bestuurs-team te krijgen. Frank leverde als bestuurder in Twente belangrijke bijdragen aan de digitale zorgtransformatie, de samenwerking in de regio en de vastgoedvisie waaronder nieuwbouwplannen”, aldus Joop Hendriks, voorzitter raad van toezicht van het Diakonessenhuis. “Precies die thema’s zijn komende jaren ook voor ons Diakonessenhuis van groot belang. En met Ad is ook de zorgportefeuille in onze Raad van Bestuur in goede, ervaren handen.”