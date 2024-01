Een derde van de jeugdhulpaanbieders boekt een rendement van boven 7 procent

Zo’n 30 procent van de jeugdhulpaanbieders boekt rendementen van meer dan 7 procent in verhouding tot de totale zorgopbrengsten. In 2021 ging het om 28 procent (394) en in 2022 (273) ging het om 24 procent van de jeugdhulpaanbieders.

Foto: nateejindakum / stock.adobe.com

Dit blijkt uit een onderzoek van EY Consulting, dat de jaarcijfers ruim duizend jeugdhulpaanbieders over 2021 en 2022 analyseerde. De cijfers van aanbieders die tenminste 30 procent van hun omzet uit jeugdhulp haalden werden meegenomen.

Eenmanszaken

Uniek aan de nieuwe berekening van EY Consulting is dat ook eenmanszaken en vof’s zijn meegenomen in de berekening. Normaliter worden die buiten dit soort sommetjes gehouden omdat de winst voor deze bedrijfsvormen ook de beloningen vormen voor de bestuurders, maar EY Consulting heeft hiervoor gecorrigeerd door een het maximale salaris vanuit de WNT-norm toe te passen waardoor de resultaten van deze bedrijfsvormen te vergelijken zijn met die van bijvoorbeeld stichtingen, bv’s en maatschappen.

Wat verder opviel is dat in 2021 van de 394 jeugdzorgaanbieders met een marge hoger dan 7 procent, het in 23 gevallen ging om zorgboerderijen die een winstmarge hadden van maar liefst 34 procent. 45 jeugdhulpaanbieders hadden gezinshuis in de naam en met een gezamenlijke omzet van 19,6 miljoen euro boekten ze een winstmarge van 22 procent.

Private equity

De jeugdzorgorganisaties die relatief hoge rendementen behalen zijn in ongeveer de helft van de gevallen besloten vennootschappen. Een kwart heeft een maatschap als bedrijfsvorm.

Uit het onderzoek blijkt ook dat maar een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders in eigendom is van private equity. In 2021 ging het om 2 procent en in 2022 om 5 procent van de totale jeugdhulpopbrengsten.

In 2021 en 2022 zijn respectievelijk zeven en acht jeugdhulpaanbieders geïdentificeerd met een private equity-investeerder. Dividend wordt er nauwelijks uitgekeerd. In 2021 keerde 1 jeugdhulpaanbieder dividend uit aan de private equity-eigenaar en in 2022 deed geen een jeugdzorgaanbieder dit.

Lees op Zorgvisie: Risico’s op niet-integere bedrijfsvoering in jeugdzorg substantieel