Een op vijf IZA-afspraken vertraagd of niet begonnen

Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van IZA van het ministerie van VWS. Een derde van de acties ‘Concentraties en spreiding’ is niet begonnen. Bij ‘Digitalisering en gegevensuitwisseling’ is dat 10 procent. Twee derde van de afspraken op het gebied van technologie loopt wel volgens schema: voor veel van de acties loopt de deadline eind volgend jaar af.

Relatief goed lopen de IZA-afspraken op het gebied van regionale samenwerking: ruim een derde van de acties is al afgerond, ruim een derde loopt op schema en vijf van de 27 acties lopen achter. Meest voorspoedig gaan de afspraken voor betere zorgcontractering, blijkt uit de voortgangsrapportage. Dat komt vooral omdat zorgverzekeraars transparanter communiceren met zorgaanbieders, aldus het kwartaalbericht van VWS.

Veel aanvragen voor passende zorg

Uit het overzicht blijkt dat de meeste aanvragen voor transformatiegeld tot nu toe zijn ingediend voor projecten voor passende zorg: 193. Voor initiatieven voor de arbeidsmarkt en digitalisering kwamen respectievelijk 153 en 131 aanvragen binnen en voor regionale samenwerking 165. Ongeveer twee derde komt door de snelle toets. Aanvragen voor digitaliseringsinvesteringen scoren het best: 85 procent haalt de snelle toets.

Twee nieuwe organisaties in IZA

Twee nieuwe zorgorganisaties hebben zich aangesloten bij de gesprekken over de uitbreiding van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zowel GGD GHOR als Sociaal Werk Nederland doen sinds kort mee. Minister Fleur Agema van VWS betrekt hen om het IZA uit te kunnen breiden met het sociaal domein, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De IZA-partijen praten al enkele maanden over een verlenging van het akkoord met vier jaar. VWS verwacht dat dit nieuwe akkoord, dat waarschijnlijk Integraal Zorg- en Welzijnsakkoord (IZWA) gaat heten, in januari wordt ondertekend. Of dat wordt gehaald is onzeker, omdat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) juist vrijdagmiddag heeft besloten om uit het IZA te stappen.

Focus van het IZWA ligt volgens VWS op het “afwenden van het arbeidsmarkttekort en een gelijkwaardigere toegang tot zorg en welzijn”. Volgens de drie bewindslieden van dit ministerie gebeurt er “al heel veel”, maar ze willen dat het nieuwe IZA “sneller concrete resultaten voor mensen oplevert”.

Geld voor sociaal domein

Belangrijke nieuwe afspraak van de IZA-partijen is om transformatiegeld in te kunnen zetten binnen het sociaal domein. Deze week werd bekend dat de regio MooiMaasvallei als eerste hiervan profiteert en 64 miljoen euro ontvangt. Soortgelijke projecten kunnen binnenkort ook rekenen op transformatiegeld, zoals van GEM Noord-Veluwe, die ggz-zorg breder gaat inzetten, en Positief Gezond Almere, een samenwerking in die regio tussen zorg- en welzijnsorganisaties. Enkele mentale gezondheidsnetwerken ontvangen eveneens transformatiegeld.

IZA-resultaten lopen achter

Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van het uitstappen van de gemeenten uit het IZA. In de brief van donderdag laten de bewindslieden nog weten dat samenwerking met de VNG “van belang is voor het maken van landelijke afspraken namens gemeenten”, zoals op het gebied van domein-overstijgende samenwerkingen: “Wij hopen dat VNG deelnemer blijft van de beweging van het IZA en het GALA”, schrijven ze.

Overigens stemmen de IZA-partijen parallel aan de besprekingen voor het vernieuwde zorgakkoord de plannen af met organisaties uit de ouderenzorg. Zij werken aan een Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg.