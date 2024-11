IZA-plan goedgekeurd: MooiMaasvallei krijgt 64 miljoen euro

En dat is uniek, want dit is het eerste goedgekeurde IZA transformatieplan van zorg en welzijn samen.

Het transformatieplan van de regio Mooi Maasvallei in Noord Oost Brabant en Noord Limburg is definitief goedgekeurd. De samenwerkende partners in het domeinoverstijgende project krijgen 64 miljoen euro voor de komende drie jaar. Doel is ‘het versterken en ondersteunen van de gezondheid van 130.000 inwoners’.

Preventie

Pauline Terwijn, voorzitter van MooiMaasvallei en bestuursvoorzitter van Pantein: “De groeiende vraag naar zorg en het tekort aan zorgmedewerkers maakt dat de toegankelijkheid van zorg onder druk staat. Door met inwoners, welzijnspartijen en gemeenten samen in te zetten op preventie kan zorgvraag worden voorkomen. De capaciteit van zorgverleners benutten we optimaal door zoveel mogelijk zorg thuis te bieden in de vertrouwde omgeving van de inwoner.”

Mooi Maasvallei

Mooi Maasvallei is een netwerksamenwerking tussen GGZ Oost Brabant, Pantein (Maasziekenhuis, thuiszorg, zorgcentra), Dichterbij, Sociom, Syntein (regionale huisartsenorganisatie), Synthese, GGD Hart voor Brabant, Burgerkracht Limburg, Gemeente Land van Cuijk, Gemeente Gennep, Gemeente Bergen en vele collega-organisaties in zorg en welzijn. De regio werkt al acht jaar samen. Vorig jaar augustus was het IZA-transformatieplan al door de eerste, snelle toets gekomen.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben het plan sindsdien uitgebreid beoordeeld en goedgekeurd waardoor er nu daadwerkelijk geld vrijkomt uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Terwijn: “Het laat zien dat de zorgverzekeraars de meerwaarde van een integrale aanpak met daarin zowel zorg als welzijn omarmen en erkennen.”