‘Mooi Maasvallei’ stap dichterbij IZA-transformatiebudget

‘Mooi Maasvallei’ is een samenwerkingsplatform van alle aanbieders van zorg, welzijn, gemeenten, scholen en werkgevers in de regio Noordoost-Brabant en de kop van Noord-Limburg. De domeinoverstijgende samenwerking bestaat al enige jaren en sluit aan bij de inzet van het integraal zorg akkoord (IZA) voor regionale samenwerking. Voor de gewenste verandering in IZA is voor heel Nederland in totaal 2,8 miljard euro beschikbaar. In de aanvraag van Mooi Maasvallei voor IZA is de samenwerking tussen domeinen verder opgeschaald. Ook wordt er nog meer ingezet op het voorkomen van zorg.

‘Mooi Maasvallei’

De belangrijkste zorgverzekeraars in de regio, VGZ en CZ, hebben een eerste positieve reactie op het integrale plan gegeven. Het plan voorziet onder andere in uitbreiding van het aantal voorzorgcirkels uit. Zorgaanbieder Pantein streeft naar een meer ‘hybrideziekenhuis’, waarbij kansen voor zelfzorg, thuismonitoring en digitalisering nog meer worden benut voor mensen met chronische aandoeningen. Het zogeheten Smaakcentrum laat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met de herkomst van voeding en het belang van gezond eten.

Verder voorziet het plan in de opzet van een zorgcoördinatiecentrum. Dat moet niet alleen patiënten en cliënten verdelen. Zorgprofessionals in het centrummoeten ook bekijken welke zorg thuis kan plaatsvinden en wat mensen zelf kunnen doen, samen met hun netwerk.

IZA-transformatiebudget

“Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Uiteraard zijn financiële middelen nodig voor het krachtig (door)ontwikkelen van de projecten. Zo kunnen we samen met inwoners, zorgprofessionals en regiopartners investeren in een krachtige en vitale samenleving, ook als de uitdagingen groter zijn dan we ooit in Nederland hebben ervaren”, aldus Pauline Terwijn, voorzitter Mooi Maasvallei en bestuursvoorzitter van Pantein.