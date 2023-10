Een op vijf zorgfinancials verwacht bankafspraken te breken

© utah778 / Getty Images / iStock

De belangrijkste oorzaak voor de verliezen zijn de hoge personeelslasten. Zorginstellingen hebben aan de ene kant te maken met hogere lasten voor de eigen medewerkers door nieuwe cao-afspraken. Voor een deel van de organisaties worden de loonsverhogingen niet gedekt in de tarieven van opdrachtgevers.

Loonstijging

40 procent van de respondenten geeft aan dat de verwachte cao-loonstijging meer dan 4,0 procent hoger ligt dan de ova-ruimte. Compensatie voor de hogere loonkosten vindt namelijk met vertraging plaats.

Daarnaast moeten zorginstellingen door personeelstekorten externe medewerkers invliegen die vaker duurder zijn dan vast personeel. Eerder bleek dat al dat bijvoorbeeld in de ouderenzorg vorig jaar de uitgaven aan zogeheten personeel niet in loondienst (PNIL) 10 procent van de netto omzet bedroeg.

Negatief sentiment

In het algemeen is het sentiment ontzettend negatief. In ruim tien jaar tijd waren de zorgfinancials niet zo somber over de financiën. Zo verwacht men ook minder te kunnen investeren in 2024 door de lagere resultaten. Driekwart gaat ervanuit investeringen uit te stellen of te versoberen. Met de financiën onder druk verwacht 60 procent dat het ook moeilijker zal worden om financiering te vinden voor 2023 en 2024.

Hogere tarieven

Om hogere tarieven af te dwingen van zorgverzekeraars zijn zorgaanbieders in de langdurige zorg rechtszaken gestart, maar eerder deze maand ving de gehandicaptenzorg bot bij de rechtbank in Den Haag. Het inkoopbeleid was voldoende onderbouwd, vond de rechter. De uitspraak in een zaak die is aangespannen door de ouderenzorg komt naar verwachting op 31 oktober.