Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Een op zes kinderen heeft gezondheidsachterstand vóór geboorte

In Nederlandse wijken met grote sociaaleconomische achterstanden worden aanzienlijk meer kinderen met gezondheidsproblemen geboren.

Gemiddeld ligt het aantal baby’s met een te laag geboortegewicht in achterstandswijken 40 procent hoger en is de babysterfte 70 procent hoger dan gemiddeld. Dat blijkt uit binnenkort te publiceren onderzoek van het Erasmus MC.

De cijfers benadrukken dat gezondheidsachterstanden al vóór de geboorte ontstaan. In totaal heeft naar schatting één op de zes kinderen in Nederland al een achterstand bij geboorte. Factoren als armoede, chronische stress en een ongezonde leefomgeving tijdens de zwangerschap spelen daarbij een belangrijke rol.

Aandacht voor eerste duizend dagen

De problematiek stond centraal tijdens een bijeenkomst op Tilburg University rond de start van het Nederlandse Heckman Consortium.  Nobelprijswinnaar James Heckman sprak met bestuurders, professionals en onderzoekers.  Heckman is bekend van de zogeheten Heckman Curve, die laat zien dat investeringen in de eerste duizend dagen – vanaf de conceptie – meer effect hebben dan latere interventies.

Probleem breder dan zorg alleen

Nederland loopt al sinds 2018 het actieprogramma Kansrijke Start, toch blijkt dus uit de cijfers dat het probleem nog steeds groot is. Samenwerking van de zorg en het sociaal domein is daarom extra belangrijk. “We leveren steeds betere zorg, maar daarna sturen we gezinnen vaak terug naar dezelfde ziekmakende leefomgeving die deze problemen veroorzaakt”, stelt Eric Steegers, hoogleraar verloskunde en gynaecologie in het Erasmus MC.  

Reageer op dit artikel
Meer over:Volksgezondheid

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Interessant voor u

163 Liesbeth van Rossum: ‘We missen veel kansen op preventie in de spreekkamer’

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties