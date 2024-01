Eén ouderenzorginstelling overwoog personeel te ontslaan

Bij één ouderenzorginstelling overweegt de organisatie personeel te ontslaan. Dit blijkt uit een inventarisatie tot medio november van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) onder zorgkantoren, te lezen in een eerdere Kamerbrief van demissionair minister Conny Helder. Veel details worden niet gegeven, maar het betreffende zorgkantoor is in gesprek met deze aanbieder om afspraken ‘op maat’ te maken.

“Het inkoopbeleid van zorgkantoren voorziet erin dat dergelijke situaties bij zorgaanbieders worden voorkomen”, schrijft de minister. “In het geval dat er toch een zorgorganisatie in financiële moeilijkheden komt en ontslagen dreigen, zal het zorgkantoor dit signaleren, contact leggen en goede afspraken maken.”

“Verder zijn er bij het UWV tot en met het 3e kwartaal 2023 geen meldingen binnen gekomen over voorgenomen collectieve ontslagen. Het mag duidelijk zijn dat ik dit op de voet volg.”

Motie

De minister rapporteert hierover nadat de Kamer een motie aannam dat het kabinet moet voorkomen dat er ontslagen vallen in de ouderenzorg. In de zomer waarschuwde Roeli Mossel, bestuurder van Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), dat zorginstellingen het mes zullen zetten in het bestand van zorgpersoneel, door de toen geplande bezuinigingen.

Rode cijfers

“Ik kan wel raden wat het effect gaat zijn als organisaties in de rode cijfers komen”, vertelde Mossel. “Op het moment dat je voorziet in de rode cijfers te komen als organisatie, ga je snijden in je totale formatie. Dan worden wij weer die onbetrouwbare werkgever, waardoor de aantrekkelijkheid van onze sector meteen weer ter discussie staat. Dit is natuurlijk een tegenovergestelde beweging. Als sector zijn we eigenlijk jarenlang bezig geweest om meer mensen te behouden en meer mensen naar de sector toe te trekken.”

Besparing geschrapt

Ondertussen heeft VWS een besparing van 225 miljoen voor dit jaar in de ijskast gezet. Het gaat om twee bezuinigingsmaatregelen. Het plan om 125 miljoen te besparen door zorgaanbieders en zorgkantoren meerjarige afspraken te laten maken, is van tafel, net als het loslaten van de verplichte norm van twee verzorgenden op acht bewoners in verpleeghuizen. Dat laatste had 100 miljoen moeten opbrengen.

Aan de andere kant konden ouderenzorginstellingen bij de rechter geen hogere tarieven afdwingen. Zorgkantoren zouden de tariefsystematiek duidelijk hebben onderbouwd en aannemelijk hebben gemaakt dat er reële tarieven worden geboden.