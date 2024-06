‘Eenpersoonskamer en feng shui verlagen stress bij patiënten’

Het is mogelijk om een ziekenhuiskamer zo in te richten dat de patiënt minder stress ervaart. Dat blijkt uit het onderzoek van Emma Zijlstra van het lectoraat Facility Management van de Hanzehogeschool

Voor haar onderzoek vergeleek Zijlstra de ontwerpmethoden Feng Shui, Gulden Snede en Evidence-Based Design met bestaande, virtueel nagemaakte éénpersoonskamers in het UMC Groningen (UMCG). Door eénpersoonsziekenhuiskamers in te richten volgens de ontwerpprincipes Evidence-Based Design en Feng Shui vermindert richten het stressniveau bij ziekenhuispatiënten, stelt Zijlstra vast.

Evidence based design

Het grootste effect is gemeten bij het ontwerpprincipe van Evidence Based Design. Evidence Based Design is een stroming binnen de wetenschappelijke wereld waarbij beslissingen gebaseerd zijn op betrouwbare kennis.

Zijlstra: “We zagen dat het ontwerp van de kamer direct een verlagend effect had op het stressniveau van de patiënt. Ten opzichte van de bestaande kamer hebben we de vormen en materialen van de tafel en stoel aangepast. Ook hebben we bijvoorbeeld de positie van de badkamer en gang verplaatst ten opzichte van het bed, een relaxfauteuil geplaatst en een groen uitzicht naar buiten. Patiënten vonden de ruimte aangenamer door de andere inrichting en ervaarden hierdoor minder stress. Met vrij eenvoudige interventies heb je dus al effect op het stressniveau van patiënten.”

Nieuwe ziekenhuiskamers UMCG

De meerwaarde van dit onderzoek? Ontwerpers, architecten en ziekenhuizen kunnen op basis van de uitkomsten kiezen hoe een eenpersoonskamer eruit moet komen te zien. “Het unieke van dit project is dat de verschillende ontwerpprincipes nu echt zijn onderzocht. Zo wordt duidelijk wat wel en niet werkt”, aldus Zijlstra.

“Het UMCG gaat de komende jaren flink vernieuwen en uitbreiden en de uitkomsten van dit onderzoek zijn daar waar het past binnen de mogelijkheden van ons bestaande gebouw bruikbaar voor het ontwerp van de nieuwe ziekenhuiskamers”, zegt Karin van Osnabrugge, managing director van het UMCG-bouwprogramma. “We zijn als UMCG trots dat we met de Hanzehogeschool kunnen samenwerken in dit praktijkgerichte onderzoek. We zullen de resultaten zo goed als mogelijk vertalen in het ontwerp van de nieuwe patiëntenkamers. Onze langdurige samenwerking met de Hanzehogeschool maakt dat we het samen beter kunnen maken voor de patiënt.”