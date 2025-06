Patiëntenfederatie Nederland: financiële drempels houden mensen weg van zorg

De toegankelijkheid van zorg in Nederland staat onder grote druk. Dat blijkt uit de eerste editie van de Patiëntenmonitor van Patiëntenfederatie Nederland. Daarin werd aan ruim 10 duizend patiënten gevraagd naar hun ervaringen met de zorg in 2024.

De uitkomsten laten onder andere zien dat financiële drempels, lange wachttijden en medicijntekorten voor veel patiënten serieuze gevolgen hebben.

Financiële drempels

Een op de acht deelnemers (13 procent) gaf aan in 2024 zorg gemeden of uitgesteld te hebben vanwege de hoge kosten. Het gaat dan met name om zorg die niet volledig vergoed wordt, zoals tandartszorg en fysiotherapie, maar ook andere vormen van zorg worden gemeden.

84 procent van de mensen die zorg gemeden heeft in 2024 kreeg daardoor meer pijn of klachten, 70 procent ervoer stress of onzekerheid en voor bijna een kwart verslechterde de kwaliteit van leven. Volgens Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland stellen mensen zorg niet uit omdat ze dat willen, maar omdat ze geen andere keuze zien. “Het is onacceptabel dat financiële drempels mensen weghouden van noodzakelijke zorg.”

Wachttijden

Ook wachttijden zorgen ervoor dat de toegankelijkheid van de zorg in Nederland onder druk staat. Van de deelnemers die in 2024 een ziekenhuis- of kliniekbehandeling ondergingen, moest 63 procent daar een tijd op wachten. Van de mensen die moesten wachten op zorg, wachtte een kwart langer dan een maand, 24 procent zelfs twee maanden of meer. De helft van de patiënten die moest wachten op zorg ondervond daar hinder van. 88 procent van hen kreeg meer pijn of klachten, 70 procent kampte met stress en onzekerheid, en 14 procent liep zelfs blijvende gezondheidsschade op.

Medicijntekorten

Bijna de helft (46 procent) van de patiënten die in 2024 medicijnen nodig had, kreeg afgelopen jaar te maken met een tekort. In veel gevallen kregen zij hun medicijn later of in een andere vorm, maar soms ook helemaal niet.

Een ander opvallend resultaat is dat 16 procent van de mensen die wisselden van medicatie door het tekort daar geen begeleiding bij kreeg, terwijl zij dat wel nodig vonden.

Gegevensuitwisseling

Naast belemmeringen in toegang tot zorg blijkt uit de Patiëntenmonitor dat gebrekkige gegevensuitwisseling nog altijd tot gevaarlijke situaties leidt. Een op de tien deelnemers die in 2024 voor zorg in een ziekenhuis of kliniek moest zijn, maakte mee dat er iets mis of bijna mis ging omdat een zorgverlener niet goed op de hoogte was van de medische gegevens. Dit leidde onder meer tot medicatiefouten, verkeerde diagnoses en verwarring over behandelingen. In sommige gevallen liep de patiënt tijdelijk of zelfs blijvend letsel op.

Achteruitgang voorkomen

Patiëntenfederatie Nederland sprak zich al eerder uit om door te gaan met het Aanvullend Zorg & Welzijns Akkoord (AZWA): “Ik ben ervan overtuigd dat we zowel de toegankelijkheid als kwaliteit van zorg in Nederland voor patiënten kunnen verbeteren, maar dan moeten we het wel anders en beter organiseren. Het AZWA biedt daar veel goede aanknopingspunten voor,” aldus Schellekens.