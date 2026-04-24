Linnean Initiatief stopt, initiatiefnemers hopen op doorstart

Het Linnean Initiatief, een landelijk Nederlands netwerk dat zich richt op het versnellen van waardegedreven zorg, gaat stoppen. De reden is dat de financiering van het ministerie van VWS wegvalt.

Het Linnean Initiatief ontstond spontaan in 2017 na een bijeenkomst van Nederlandse deelnemers aan het ICHOM-congres voor waardegedreven zorg in Washington. Daarom is het vernoemd naar Linnean Avenue, waar de Nederlandse ambassade gevestigd is.

Het netwerk verbindt duizenden zorgprofessionals, patiëntenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars, beleidsmakers en onderzoekers. Het doel is om samen te leren en te werken aan zorg die meer waarde oplevert voor de patiënt, beter aansluit bij wat voor patiënten echt belangrijk is, en gebaseerd is op uitkomsten die ertoe doen.

Initiatiefnemers nefroloog Willem Jan Bos en gynaecoloog Arie Franx vertellen in een column aan hun leden dat de financiering in 2027 wegvalt. Die is namelijk gekoppeld aan het programma Uitkomstgerichte zorg. Omdat het ministerie van VWS dat programma geen vervolg geeft, droogt ook de geldstroom naar het het Linnean Initiatief op.

In hun column geven Bos en Franx aan dat een zoektocht naar andere bronnen van financiering niets heeft opgeleverd. Ze noemen het stoppen “zuur”, omdat hun initiatief naar eigen zeggen met weinig middelen veel oplevert. Het netwerk drijft op slechts 2 fte en de inzet van 350 actieve leden.

“De kern van Waardegedreven Zorg is het realiseren van optimale resultaten tegen aanvaardbare of beperkte kosten. In een veld waarin veel grotere organisaties met meer middelen toch minder resultaten boeken hebben wij laten zien dat het ook anders kan; effectief, verbindend en doelgericht waarde creëren. Juist daarom is het zuur dat ons initiatief nu moet stoppen.”

Op LinkedIn geven Bos en Franx aan open te staan voor ideeën om toch nog door te gaan. “Denkt u: ‘Dit mag toch niet verloren gaan?’ Wij, Willem Jan Bos en Arie Franx, staan open voor ideeën en samenwerking.” Het netwerk organiseert op donderdag 5 november een laatste bijeenkomst in het Rosarium in Amsterdam.