In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het nieuwe coronavirus.

Een 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam is vrijdag gestorven, meldt het RIVM. De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.

Urinewegklachten

De man werd op 3 maart met urinewegklachten op de SEH van het Ikazia binnengebracht. Toen de patiënt klachten aan zijn luchtwegen kreeg, is besloten om hem direct te testen op het Coronavirus. Die test bleek positief. De patiënt was uit voorzorg van tevoren al op een isolatiekamer geplaatst. (ANP)