Eerste dodelijke geval van vogelgriep H5N2 bij mensen

In Mexico is in april een man overleden aan de eerste bekende menselijke besmetting van een subtype van de vogelgriep. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het gaat om het influenzavirus A subtype H5N2.

De 59-jarige inwoner van de staat Mexico, die in Mexico-Stad in het ziekenhuis was opgenomen, overleed op 24 april nadat hij koorts, kortademigheid, diarree en misselijkheid had ontwikkeld, aldus de WHO.

“Hoewel de bron van blootstelling aan het virus momenteel onbekend is, zijn eerder A(H5N2)-virussen gemeld bij pluimvee in Mexico”, zegt de WHO in een verklaring.

Niet blootgesteld

Voor zover bekend was het slachtoffer niet blootgesteld aan gevogelte of andere dieren. Toch leed de man aan meerdere onderliggende medische aandoeningen en was hij drie weken bedlegerig geweest voorafgaand aan het optreden van de vogelgriepsymptomen, aldus de WHO.

In maart meldde de Mexicaanse regering een uitbraak van A(H5N2) binnen een geïsoleerd levende familie in de westelijke staat Michoacán. Op dat moment zou er geen risico zijn geweest voor commerciële boerderijen of voor de volksgezondheid. (ANP)