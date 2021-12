Eerste mensen uit griepprik-groep kunnen een boosterafspraak maken

De mensen die de sms ontvangen, zijn eerder door een GGD gevaccineerd. De sms-uitnodiging moet helpen om deze mensen met een verhoogd medisch risico zo snel mogelijk extra te vaccineren.

Technisch manco

Mensen met een verhoogd medisch risico zouden vanaf 23 december een sms-uitnodiging ontvangen van de GGD. Door een technisch probleem bij de GGD kon echter niet iedereen een afspraak maken voor een boosterprik.

De GGD beloofde de sms’jes vanaf dinsdagmiddag 15.00 uur te versturen. Omdat mensen die in de jaren 70 geboren zijn inmiddels op basis van leeftijd een afspraak kunnen maken, wordt de sms alleen verstuurd naar mensen die geboren zijn in 1981 of later. Dat verloopt gefaseerd. Na ontvangst van de sms kunnen mensen uit de griepprik-groep versneld een afspraak maken voor een boostervaccinatie.