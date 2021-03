EHBO-verenigingen werken samen met Rode Kruis Brabant-Zuidoost

Op dit moment wordt er gevaccineerd in Eindhoven, Helmond en Best. Naar verwachting zullen de locaties Valkenswaard en Bladel snel volgen. Om deze posten, die zeven dagen per week open zijn, te bezetten, zijn er mensen met een EHBO-diploma nodig. Daarom heeft het Rode Kruis Brabant-Zuidoost afgelopen februari alle EHBO verenigingen in de regio benaderd met de vraag of ze hierin met het Rode Kruis willen samenwerken, meldt het Valkenswaards Weekblad.

Trots

Het Rode Kruis laat weten trots te zijn op deze ondersteuning van de ggd en de samenwerking met de EHBO-verenigingen. Dankzij deze inzet is het mogelijk om de EHBO-posten op de vaccinatielocaties bezetten.