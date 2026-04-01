Eigenaren Funcaps krijgen in hoger beroep drie jaar cel in België

De twee eigenaren van de webshop Funcaps hebben in België in hoger beroep een celstraf gekregen van drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook zijn boetes opgelegd. Volgens het hof van beroep in Antwerpen voerden de Nederlanders tussen 2019 en 2022 op grote schaal designerdrugs in naar België via hun webshop.

Volgens het hof hebben hun producten bijgedragen aan het overlijden van een 44-jarige man uit het Belgische Tervuren. Hij overleed na een overdosis van een designerdrug, in combinatie met andere middelen.

Sterfgevallen

De eigenaren van Funcaps, Jord van W. (31) uit Ulestraten en Stefan P. (30) uit Valkenburg, werden in augustus 2025 aangehouden in Nederland. Daar worden ze verdacht van de verkoop van illegale medicijnen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 58 sterfgevallen die mogelijk in verband staan met producten die zijn verkocht via de website.

Afzetmarkt

In de coronaperiode begon Funcaps met de verkoop in België. De door het bedrijf ingevoerde stoffen waren in Nederland niet altijd expliciet verboden, maar vielen in België wel onder de drugswetgeving, schrijft persbureau Belga. “België groeide daardoor uit tot een belangrijke afzetmarkt.”

Het hof stelt dat een “aanzienlijk deel van de omzet” van Funcaps in België is verdiend en legde het bedrijf 600.000 euro aan boete op. Van W. en P. moeten daarbij ieder 50.000 euro betalen.

Gevaar voor herhaling

De twee mannen wachten in een Nederlandse cel op de afronding van hun strafzaak. De rechter vindt de verdenking “hard genoeg” om beiden niet op vrije voeten te stellen en ziet ook gevaar voor herhaling. De volgende voorbereidende zitting staat gepland op maandag 20 april. (ANP)