Einde verscherpt toezicht De Zorgtafel

Het gaat om Bouwenputseweg in Wolphaartsdijk en Torenstraat in Serooskerke. Beide locaties in Zeeland hebben het afgelopen halfjaar de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Verscherpt toezicht

Sinds 4 juli 2024 stonden de locaties onder verscherpt toezicht omdat er tekortkomingen waren in de zorg, op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverleners en het sturen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Zo waren medewerkers niet in het bezit van een VOG, werden patiënten regelmatig alleen gelaten, verveelden zich en gingen dingen doen die ‘ongewenst zijn voor anderen of voor zichzelf’. Daarbij is er sprake van achterstallig onderhoud van de gebouwen en er wordt niet goed schoongemaakt.

Opgelost

De tekortkomingen op de locaties Bouwenputseweg en Torenstraat zijn nu volgens de inspectie voldoende opgelost. De inspectie ziet dat betrokken zorgverleners de cliënten goed kennen en op een respectvolle manier met hen omgaan. Ook hebben zij meer aandacht voor de eigen regie van de cliënten en een zinvolle invulling van de dag. Daarnaast past de bezetting van de teams nu beter bij de zorg en ondersteuning die de cliënten nodig hebben. Op andere punten ziet de inspectie nog wel mogelijkheden tot verbetering. Zo blijft onder meer de medicatieveiligheid een punt van aandacht.

Volgens de inspectie is er meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden. Toch heeft de inspectie vertrouwen in de verbeterkracht van De Zorgtafel om dat binnen de komende maanden te doen. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht op de locaties Bouwenputseweg en Torenstraat beëindigd. Wel zal de inspectie beide locaties in 2025 weer bezoeken om te kijken of de laatste verbeteringen ook zijn doorgevoerd en De Zorgtafel alle verbeteringen vast weet te houden.