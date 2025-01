Ouwehand vindt dat politie meer moet doen tegen zorgfraudeurs

In de Volkskrant staat dat ’s Heeren Loo in 2024 zestien keer aangifte heeft gedaan bij de politie nadat ze zorgmedewerkers betrapten op werken met valse diploma’s. In het artikel wordt een voorbeeld beschreven van een persoon met een vervalst diploma. ’s Heeren Loo deed aangifte en stuurde het vervalste diploma mee. Deze persoon startte vervolgens een zorgbemiddelingsbureau en de website van dat bureau staat nog steeds online, laat een medewerker, die anoniem wil blijven, weten.

“Wij maken ons hier grote zorgen over en willen binnen onze mogelijkheden doen wat we kunnen om zorgfraude te bestrijden. Maar dat kunnen we niet alleen”, aldus Ouwehand.

Zelf controleren

’s Heeren Loo controleert nu zelf van alle binnenkomende externe krachten de verklaring omtrent het gedrag (vog), het paspoort en het diploma. De zorgorganisatie gaat er inmiddels van uit dat bemiddelingsbureaus dat niet goed doen.

Ook in de ouderenzorg

Bij ouderenzorgorganisatie Vitalis werden afgelopen zomer zzp-diensten te koop aangeboden op besloten chatgroepen. Vitalis verwerkte daarom extra controles in het aanmeldsysteem van flexpool Flexibele Arbeidsinzet In de Regio (FAIR).

De politie en het Openbaar Ministerie hebben te weinig tijd voor het bestrijden van zorgfraude op deze schaal.

Rapport IGJ

In juni verscheen er een rapport van de IGJ over misstanden in het opleiden in de zorg. Hierin staat ook dat zorgorganisaties steeds vaker aangifte doen van onterechte en valse diploma’s. Ook staat in het rapport dat er in de zorg sprake is van vervalste stages, aftekenstages tegen betaling, risico’s met valse identiteit van zorgverleners en verwevenheid met het criminele circuit.

Het IGJ-rapport is weer tot stand gekomen na de brandbrief ‘Alarmerende misstanden in de zorgsector’ van een groep anonieme zorgprofessionals. De brandbrief geeft signalen over slecht opgeleide mensen in de zorg en mogelijke fraude met diploma’s, cv’s en vog’s.