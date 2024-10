Elk jaar 20.000 mensen op seh na val op straat

Hoewel deze ongelukken formeel niet worden gezien als verkeersongevallen, benadrukt onderzoeker Susanne Nijman dat de omvang van deze groep verrassend groot is. Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel: de veiligheid in de openbare ruimte verbeteren.

Ouderen

Volgens Nijman zal het aantal van dit soort ongevallen toenemen als er geen maatregelen worden genomen. Mede door de vergrijzing van de bevolking. Uit de cijfers over 2013-2022 blijkt dat vooral ouderen getroffen worden: meer dan de helft van de slachtoffers had na twee maanden nog steeds last van hun verwondingen. In 2022 overleden 100 mensen door dit soort ongelukken, een verdrievoudiging sinds 2013.

Naast de ongevallen zonder voertuigen waren er 2900 voetgangers die in botsing kwamen met een rijdend voertuig, een aantal dat stabiel blijft. Risicofactoren zoals handsfree bellen en het gebruik van medicijnen spelen een grote rol bij deze ongelukken. VeiligheidNL pleit voor meer bewustzijn, en stimuleert mensen om slecht onderhouden straten bij hun gemeente te melden. Zo kunnen toekomstige incidenten voorkomen worden.