Elkerliek ziekenhuis locatie Deurne maakt plaats voor 200 zorgwoningen

Elkerliek ziekenhuis in Oost-Brabant heeft de locatie in Deurne verkocht. Het ziekenhuis in Deurne blijft open tot 2030. De nieuwe eigenaren willen het dan slopen en circa 200 zorgwoningen realiseren.

In november 2022 is het Elkerliek ziekenhuis een aanbestedingstraject gestart om een koper voor de locatie van het Elkerliek ziekenhuis in Deurne te vinden. De combinatie Muller – Wagemakers V.O.F en BL Huisvesting B.V. is daaruit als koper voortgekomen. Vanaf 1 september 2026 is deze combinatie de nieuwe eigenaar van het gebouw in Deurne. Het Elkerliek ziekenhuis verkoopt het gebouw omdat het verouderd is en veel vierkante meters leeg staan en niet worden benut.

Elkerliek ziekenhuis in Deurne

De strategie van het Elkerliek ziekenhuis is om zorg zoveel mogelijk thuis bij mensen ‘achter de voordeur’ te verlenen. Als dit niet gaat, dan kan deze zorg fysiek op één van de locaties van het Elkerliek geleverd worden. Daarom hecht het Elkerliek er veel waarde aan om in Deurne aanwezig te zijn en te blijven. De komende periode wordt daarom gebruikt om hiertoe concrete plannen te maken. De zorg blijft in elk geval tot 1 januari 2030 in het oude gebouw in Deurne.

Zorgwoningen

De nieuwe eigenaren willen het pand in 2030 slopen om nieuwbouw van ongeveer 175 tot 200 zorgwoningen mogelijk te maken.