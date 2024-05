EMA adviseert aanpassing coronavaccin

Een nieuwe variant van het coronavirus is dominant geworden en heeft de andere virusversies overvleugeld. Daarom adviseert de Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam, om de coronavaccins aan te passen voor de komende vaccinatieronde in het najaar.

De nieuwe variant heeft de wetenschappelijke code JN.1 gekregen. Begin oktober werd hij voor het eerst in Nederland waargenomen. De aantallen namen daarna snel toe. Begin december ging het bij meer dan de helft van de vastgestelde coronabesmettingen om JN.1. In die tijd was er een piek in het aantal besmettingen in Nederland.

Nieuwkomer

JN.1 zit net iets anders in elkaar dan de variant XBB, die eerder dominant was en waar de vaccins van afgelopen najaar op waren afgestemd. Daardoor was de nieuwkomer in staat om de opgebouwde afweer van mensen te omzeilen. Volgens het RIVM zijn er geen aanwijzingen dat mensen van JN.1 ernstiger ziek worden dan van eerdere varianten. (ANP)