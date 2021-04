De veiligheidscommissie (PRAC) concludeert dat het optreden van bloedklontering samen met een lage concentratie van bloedplaatjes een zeldzame complicatie is bij het AstraZeneca vaccin. Het vaccin heet inmiddels ‘Vaxzevria’.

De PRAC merkt op dat de zeldzame vorm van trombose kan ontstaan in hersenvaten en de onderbuik, zowel in aders als in slagaders. Dit gaat samen met lage concentraties aan bloedplaatjes en soms bloedingen. Omdat het volgens EMA gaat om een uiterst zeldzame complicatie, blijft het oordeel over Vaxzevria positief en ‘wegen de voordelen op tegen de nadelen’.

Hersentrombose

De commissie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar aanleiding van 62 gevallen van hersentrombose en 24 gevallen van trombose in buikaders. In achttien gevallen overleefden de patiënten dit niet. De meldingen hiervan zijn binnengekomen via de EU medicatieveiligheidsdatabase (EudraVigilance). Het betreft gevallen zowel in Europa als in het Verenigd Koninkrijk. Rond 25 miljoen mensen hadden het vaccin toen gekregen. Tot 4 april 2021 zijn in totaal 169 gevallen gemeld van hersentrombose en 53 gevallen van trombose in de onderbuikvaten. Op dat moment waren er 34 miljoen mensen gevaccineerd in Europa en het VK. Deze meer recente data veranderen het oordeel van de EMA niet.

Jonger dan 60

Tot nu toe zijn er nog geen specifieke risicofactoren gevonden voor het ontstaan van de zeldzame complicatie. De meeste gevallen ontstonden bij vrouwen jonger dan zestig jaar en binnen twee weken na de eerste dosis van de vaccinatie. Er is nog te weinig informatie over het mogelijk optreden van deze complicaties na toediening van de tweede dosis.

Verdachte symptomen

EMA verzoekt zorgmedewerkers en de mensen die het vaccin krijgen, alert te blijven op verdachte symptomen die binnen twee weken na het prikken ontstaan. EMA noemt: kortademigheid, pijn op de borst, zwelling in het been, aanhoudende buikpijn, neurologische symptomen zoals hevige hoofdpijn of zichtstoornissen en kleine puntbloedingen rond de plaats van de injectie. Bij het optreden van deze symptomen moeten mensen direct medische hulp zoeken.

Er zouden intussen ook drie meldingen over het ontstaan van trombose bij EMA zijn binnengekomen na vaccinatie met het Janssen-vaccin.