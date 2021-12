EMA keurt twee nieuwe coronamedicijnen goed

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft donderdag geadviseerd twee medicijnen tegen covid-19 goed te keuren in lidstaten van de Europese Unie. Het eerste medicijn sotrovimab is afkomstig van de farmaceut GlaxoSmithKline en staat bekend als Xevudy. Het is bedoeld voor patiënten met het coronavirus die een hoger risico hebben op ernstig ziekteverloop vanwege achterliggende kwalen. Het andere middel, Kineret, onderdrukt het immuunsysteem en wordt al gebruikt bij verschillende soorten reuma. Het is nu ook goedgekeurd voor de behandeling van coronapatiënten.

In het onderzoek naar Xevudy kregen 1.057 patiënten het middel of een placebo toegediend. Bij de groep met het coronavirus die Xevudy kreeg, belandde slechts 1 procent in het ziekenhuis voor langer dan 24 uur. Van de patiënten met covid-19 die de placebo kregen, werd zes procent opgenomen in het ziekenhuis. Twee mensen overleden. Xevudy werd begin december al goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk.

Covid-19

In de onderzoeksperiode hadden de patiënten die het middel kregen voor het overgrote deel de originele vorm van covid-19. Sommige patiënten hadden een virusvariant zoals de alpha-variant. Het EMA denkt op basis van onderzoek in het laboratorium, dat het medicijn ook werkt tegen andere varianten.

Zorgmedewerker

Het wordt aangeraden om het medicijn toe te dienen binnen vijf dagen na de eerste symptomen van covid-19. Patiënten ouder dan twaalf jaar en zwaarder dan veertig kilo mogen het medicijn krijgen. Ze krijgen het dan via een infuus aangelegd door een zorgmedewerker. Het middel bevat monoklonale antilichamen. Dit zijn antistoffen die in het laboratorium zijn nagemaakt. Daarvoor zijn stoffen gebruikt die zijn verkregen met behulp van herstellende coronapatiënten.

Zuurstof nodig

Het middel tegen ontstekingsaandoeningen Kineret mag volgens het EMA nu gebruikt worden bij volwassenen met het coronavirus die zuurstof nodig hebben vanwege de ziekte. Uit het onderzoek bleek dat het de ontstekingen veroorzaakt door covid-19 vermindert. (ANP)