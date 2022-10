EMA positief over coronavaccins voor kinderen vanaf 6 maanden 

De Europese geneesmiddelenwaakhond (EMA) heeft positief geadviseerd over het inzetten van de coronavaccins van Pfizer en Moderna bij kinderen vanaf 6 maanden oud. Het vaccin van Pfizer was tot dusver toegestaan voor kinderen vanaf 5 jaar en dat van Moderna voor kinderen vanaf 6 jaar.

Kinderen vanaf 6 maanden krijgen een lagere hoeveelheid van het coronavaccin dan andere leeftijdsgroepen. Zij krijgen de prik van Pfizer in drie doses. Tussen de eerste twee inentingen zit drie weken, de derde volgt minimaal acht weken daarna. Het vaccin van Moderna bestaat voor de jongste kinderen uit twee doses, die worden gegeven met vier weken tussen de eerste en de tweede prik. De kinderen kunnen de inenting krijgen door een prik in de bovenarm of de dij.

Bijwerkingen

De lagere doses geven volgens EMA dezelfde immuunreacties bij de jonge kinderen als grotere hoeveelheden vaccin geven bij jongeren en jongvolwassenen. De bijwerkingen zijn mild en vergelijkbaar met die bij oudere mensen. EMA heeft de goedkeuring gegeven voor de vaccins van Pfizer en Moderna die zich richten op de oorspronkelijke virusvarianten. Voor volwassenen zijn er ook al aangepaste coronavaccins in gebruik, die beter werken tegen de momenteel dominante Omikron-variant.

Het is aan de Europese Commissie om de vaccins ook daadwerkelijk goed te keuren voor baby’s, peuters en kleuters. Vervolgens moet de Nederlandse overheid nog beslissen of ze ook echt ingezet gaan worden. Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen stelt dat kinderen meestal alleen milde klachten krijgen na een coronabesmetting. “In zeldzame gevallen kunnen kinderen wel ernstige Covid-19 krijgen. Het risico hierop is het grootst bij kinderen met onderliggende aandoeningen.”

Het EMA heeft eveneens positief geoordeeld over een aangepaste variant van het Moderna-vaccin tegen corona. Dat vaccin werkt beter tegen subvarianten van de Omikron-tak van het virus, BA.4 en BA.5. Zo’n aangepaste variant van het Pfizer-vaccin was eerder ook al goedgekeurd. (ANP)