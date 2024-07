‘EPA-aanpak’ in Smallingerland officieel bekrachtigd

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) krijgen voortaan vanuit één team hulp in de gemeente Smallingerland. Het officiële ondertekenmoment van de EPA-aanpak was op 8 juli.

GGZ Friesland, Carins, Verslavingszorg Noord Nederland en de gemeente Smallingerland werken nu officieel samen volgens de ‘EPA-aanpak’. Het team richt zich op mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die ook uitdagingen ervaren op gebied van werk, sociaal netwerk, financiën en wonen.

Verslaving

Wanneer er sprake is van verslaving, werkt het team nauw samen met vaste contactpersonen van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Petra Stam-Vos, manager Regioteam Drachten GGZ Friesland: “Vanuit het team kunnen we makkelijk en snel met elkaar afstemmen en handelen. Er zijn korte lijnen. VNN sluit aan wanneer er verslavingsproblemen spelen. Inwoners krijgen vanuit één team en met één plan de specialistische hulp en ondersteuning die ze op dat moment nodig hebben.’’

Professionals en consulenten

De professionals van het Regioteam Drachten van GGZ Friesland kijken samen met de consulenten van Carins op welke leefgebieden er hulpvragen zijn. Bestuurder Arron Bell van GGZ Friesland is blij met samenwerking: “Op deze manier kunnen we onze patiënten nog sneller en beter helpen. Samen zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek.”

Wethouder Pieter van der Zwan, van de gemeente Smallingerland: “Dit is een belangrijke mijlpaal en alleen samen kunnen we het verschil maken. Juist voor deze doelgroep.”