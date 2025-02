Nieuwe voorzitter treedt aan bij Zeeuwse Zorg Coalitie

In dit regionale zorgnetwerk bundelen 79 partijen de krachten om de zorg in Zeeland toegankelijk te houden. De nieuwe onafhankelijk voorzitter wil de ingezette koers vasthouden en versterken. Zijn voorganger Peter Bennemeer vertrok onlangs vanwege gezondheidsredenen.

Een jaar geleden, ontving de Zeeuwse Zorg Coalitie 83,4 miljoen euro aan IZA-geld voor de uitvoering van hun transformatieplan. Dekker: “Om blijvend impact te realiseren wil ik de komende jaren nadrukkelijk inzetten op duurzame verbinding en samenwerking. Voor mij betekent dat nog meer integraal, zonder schotten, met minder administratieve lasten en toekomstbestendige financiering. En een systeem dat inhoudelijk en financieel volgend is op de mooie initiatieven die plaatsvinden zodat deze de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Zeeland borgen.”

Zorgloopbaan

Oscar Dekker is een ervaren bestuurder in de zorg met werkervaring en kennis vanuit verschillende invalshoeken. Hij heeft als zorgprofessional gewerkt, als zorgverzekeraar, zorgbestuurder en hij heeft een ICT-bedrijf in de zorg geleid. Hij was onder andere voorzitter raad van bestuur van Koninklijke Kentalis, bestuursvoorzitter van GGZ Oost-Brabant en directeur Langdurige Zorg bij zorgverzekeraar VGZ.

Landelijke transities

Dekker was betrokken bij landelijke transities in de zorg en heeft volgens de Zeeuwse Zorg Coalitie laten zien dat hij effectief leiding kan geven aan veranderingen. Dekker: “Dat betekende soms buiten de lijnen kleuren om ruimte te geven aan mensenzorg. We denken nog vaak dat zorg het startpunt is in de gezondheid van mensen, maar om het belang van de Zeeuwse inwoner voorop te zetten, moeten we kijken naar wat de onderliggende vragen en behoeften zijn.”