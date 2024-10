Peter Bennemeer vertrekt als voorzitter Zeeuwse Zorg Coalitie

Tot 1 december blijft Bennemeer actief bij de Zeeuwse Zorg Coalitie, waar hij in 2021 aantrad als onafhankelijk voorzitter. In die rol helpt hij 72 zorgorganisaties uit de regio om de zorg in Zeeland te transformeren en toekomstbestendig te maken. “De maatschappelijke uitdaging waar de regio voor staat, is groot en vraagt om samenwerking aan vernieuwende oplossingen”, zegt Bennemeer in een verklaring.

Gezondheidsomstandigheden

“We hebben de samenwerking in de regio versterkt en betekenisvolle stappen gezet. Het is belangrijk om met dezelfde energie gezamenlijk voorwaarts te blijven gaan, want we zijn er nog niet. Ik heb vertrouwen dat we in Zeeland de komende jaren de noodzakelijke veranderingen kunnen vormgeven. Ik had hier graag onderdeel van willen zijn, maar de tijdsinspanning en intensiteit die hiervoor nodig zijn, passen niet bij mijn gezondheidsomstandigheden. Het maakt dat ik andere prioriteiten moet stellen.”

De Zeeuwse Zorg Coalitie gaat de komende periode op zoek naar een opvolger “met dezelfde drive en resultaatgerichtheid”.