Landelijke tafel cruciale ggz moet toegankelijkheid van zorg verbeteren

Zorginstituut Nederland ondersteunt de oprichting van de landelijke tafel en heeft Lex de Grunt aangesteld als onafhankelijk voorzitter.

Lange wachtlijsten

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is afgesproken dat zorgpartijen gaan werken aan de toegankelijkheid van cruciale ggz. Door financiële problemen en personeelstekorten staat de zorg voor mensen met hoogcomplexe psychische problemen onder druk. Maar ook het cruciale zorgaanbod in de regio sluit niet goed aan op de zorgvraag voor deze groep mensen. Deze mensen staan daarom vaak lang op wachtlijsten en soms ontvangen zij zelfs geen zorg.

Meer afstemming tussen regionaal, bovenregionaal en landelijk aanbod moet zorgen voor concrete en praktische oplossingen voor mensen met hoogcomplexe psychische problemen.

Landelijke tafel

De landelijke tafel cruciale ggz gaat regio’s ondersteunen bij de juiste balans tussen de regionale zorgvraag en het zorgaanbod van cruciale ggz. In eerste instantie is het aan de regio’s zelf om een goed zorgaanbod te bieden aan hun inwoners. De landelijke tafel zoekt naar oplossingen voor knelpunten die regio’s zelf niet kunnen oplossen. Bijvoorbeeld als het gaat om specialistische ggz, dat is niet in elke regio beschikbaar.

Het Zorginstituut ondersteunt betrokken partijen bij de oprichting van de landelijke tafel cruciale ggz. Dat gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij de landelijke tafel zijn vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, toezichthouders en overheid betrokken.

Lex de Grunt

Het Zorginstituut heeft Lex de Grunt aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de landelijke tafel cruciale ggz. De Grunt is voor deze opdracht gekozen vanwege zijn ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg. Hij heeft ook veel kennis van de geestelijke gezondheidszorg, onder andere door zijn ervaring als bestuurder van ggz-instelling Altrecht.

In zijn nieuwe rol gaat De Grunt onder andere aan de slag met samenwerking tussen zorgaanbieders op regionaal en landelijk niveau. Dat is noodzakelijk om passende zorg te organiseren voor mensen met hoogcomplexe psychische problemen.