Rotterdamse zorgpartijen ontwikkelen nieuw revalidatiecentrum

Volgens de initiatiefnemers levert het intensief samenwerken op een locatie veel voordelen op. “De patiënt kan eerder aan het revalidatietraject beginnen doordat zorgprofessionals samen een diagnose stellen. Dit voorkomt een onnodig lang verblijf in het ziekenhuis.”

Ook is het makkelijker voor zorgaanbieders om een behandeling tussendoor aan te passen of over te nemen, zonder dat de patiënt hierdoor naar een andere locatie overgeplaatst moet worden, aldus de partijen tegen Rijnmond.

Naar verwachting zal het centrum in 2026 zijn deuren op de Erasmus MC Campus openen.