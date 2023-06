Erasmus MC neemt domeinoverstijgende app Digizorg in gebruik

Patiënten van het Erasmus MC kunnen sinds deze week gebruik maken van de app Digizorg. Het is de bedoeling dat na de zomer andere ziekenhuizen, ouderenzorginstellingen, organisaties in de eerste lijn en de medische diagnostiek aansluiten. Dan wordt Digizorg een platform voor alle zorg in de regio Rijnmond.

Digizorg moet het digitale knooppunt worden voor zorg in de regio Rijnmond. Alle ziekenhuizen uit de regio, ouderenzorgorganisaties en het diagnostisch lab Star-shl hebben daartoe onlangs een intentieverklaring ondertekend. Met huisartsen in de regio lopen de gesprekken nog.

Het idee is dat de app een compleet overzicht biedt van alle relevante informatie en de medische geschiedenis van een patiënt. Ook moet het de plek zijn om onder meer digitale vragenlijsten in te vullen. De initiatiefnemers halen graag de apps van verschillende banken aan als voorbeeld wat betreft betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Om de gegevens uit te wisselen, maakt Digizorg gebruik van CumuluZ. Dit platform – een initiatief van de NFU – biedt die onderliggende infrastructuur om gezondheidsdata systeemonafhankelijk te maken voor zorgverlener en patiënt.

Systemen koppelen

Voorlopig is de eerste versie van de app alleen beschikbaar voor patiënten van het Erasmus MC. Als de getekende intentieverklaring wordt omgezet in een definitieve overeenkomst, kan dat in de loop van het jaar uitbreiden. Alle verschillende informatiesystemen koppelen wordt nog een hele opgave, gaf Aart-Jan Boor van het Erasmus MC onlangs aan in een interview met Zorgvisie. Hoewel het naar verwachting voor de andere ziekenhuizen nog wel mee zal vallen om aan te sluiten. “Zij gebruiken vrijwel allemaal het epd van Chipsoft of gaan daar naartoe, maar om alle andere systemen aan te sluiten moeten we nog flink puzzelen”, aldus Boor.

Idee van patiënt

Het idee achter Digizorg komt van een voormalig patiënt van het Erasmus MC, die als zich als zelfstandige bezighield met klantvriendelijkheid en gebruiksgemak bij KLM. Ze verbaasde zich over het gebrek daaraan in de zorgsector waar ze zich door ziekte noodgedwongen in moest begeven. “Hoe kan het dat ik mijn pakketje van de andere kant van de wereld kan volgen, maar niet weet waar mijn bloed is op de dag dat ik chemotherapie krijg?”, laat ze optekenen in een verhaal van het Erasmus MC over de ontwikkeling van de app.