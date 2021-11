Erasmus MC opent telefoonlijn voor vaccintwijfelaars

Wie twijfelt over het coronavaccin kan vanaf woensdag met de Vaccinatie Twijfel Telefoon bellen van het Erasmus MC in Rotterdam.

Mensen kunnen ook bellen als ze twijfelen over het nemen van een coronavaccin vanwege medische redenen. Vooral zwangere vrouwen, mensen met een allergie of auto-immuunziekte hebben vragen over bijwerkingen van de vaccins. De antwoorden zijn soms zo specifiek dat antwoorden op de websites van instanties als het RIVM ontbreken.

Foute informatie

Bovendien wordt er “veel foute informatie” verspreid over de coronavaccinaties, aldus initiatiefnemer van de telefoonlijn internist Robin Peeters. Dat merkte hij tijdens de regelmatige bezoeken aan markten om daar mensen in te lichten over het vaccin. Hij heeft het initiatief opgezet met enkele huisartsen.

De Vaccinatie Twijfel Telefoon is bereikbaar op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur. Wie belt, krijgt medisch professionals of medisch studenten aan de lijn.