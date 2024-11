Ergotherapie bewezen effectief bij mensen met COVID-19 klachten

Het onderzoek is uitgevoerd door de leerstoel Ergotherapie, afdeling revalidatie van het Radboudumc in samenwerking met Ergotherapie Nederland en gepubliceerd in BMJ Open.

Impact

In een grote cohortstudie is de verandering onderzocht in het dagelijks functioneren van mensen met klachten na een COVID-19-infectie die ergotherapie hebben gehad. Deze groep heeft minder cognitieve klachten en kunnen hierdoor beter participeren in dagelijkse activiteiten. Ook scoren ze hoger op zelfmanagement, dagelijkse activiteiten en management door de omgeving. Alle deze uitkomsten zijn significant, blijkt uit onderzoek.

Daarnaast waarderen patiënten de bijdrage door de ergotherapie zeer, zelfs het meest van alle zorgverleners en raden ergotherapie aan voor mensen met vergelijkbare klachten.