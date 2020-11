Ernst Kuipers: geleidelijk meer ruimte voor reguliere zorg

De druk van covid-patiënten op de reguliere zorg blijft groot, maar neemt wel langzaam en geleidelijk af. De piek van de tweede coronagolf is lager dan de eerste. Maar de tweede golf duurt wel langer. Dat zei Ernst Kuipers van het LCPS in een technische briefing aan de Tweede Kamer.

De hoogste bezetting van covid-patiënten op klinische bedden was begin november. Toen waren er ruim 2.000 covid-patiënten op klinische bedden. De hoogste bezetting van covid-patiënten op de IC was op 3 november. Toen lagen er 609 patiënten met covid op de IC. Op 17 november was dat aantal gedaald naar 576. De daling gaat dus heel langzaam. Het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LPCS) stuurt op een beschikbare IC-capaciteit van 1.350 patiënten. In werkelijkheid liggen er 17 november 1.237 patiënten op de IC, zowel covid als non-covid.

Patiënten verplaatsen

De druk van de covid-zorg op de reguliere zorg verschilt per regio sterk. In Rotterdam Rijnmond was het aantal besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen weken een factor drie tot vijf keer zo hoog als in Drenthe, Friesland en Groningen. Tot nu toe zijn er 1.261 covid-patiënten bovenregionaal verplaatst, met name vanuit de Randstad naar andere delen van het land. Ook binnen regio’s worden veel covid-patiënten overgeplaatst. De afgelopen weken ging dat om 973 patiënten.

Reguliere zorg

Als de huidige ontwikkeling doorzet, liggen er eind december 900 covid-patiënten op klinische bedden en 300 op de IC. ‘We zijn er nog niet aan toe om de reguliere zorg helemaal te hervatten’, zegt Ernst Kuipers. ‘Maar geleidelijk komt er wel meer ruimte voor reguliere zorg.’ De NZa monitort de hervatting van de reguliere zorg.

Afschaling zorg

De reguliere zorg is nu fors afgeschaald. In de meeste regio’s is de operatiecapaciteit tussen de 20 en 50 procent minder dan normaal. In een West- en Oost-Nederland is dat zelfs meer dan 50 procent.

Druk op IC

De druk op de IC’s neemt maar heel langzaam af. Hoe minder covid-patiënten op de IC, hoe groter de capaciteit voor de reguliere zorg. Covid-patiënten liggen wel twee weken op de IC. Non-covid patiënten verblijven gemiddeld maar 24 tot 48 uur op de IC.