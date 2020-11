Update – Ernst Kuipers: inhaalzorg nog niet klaar in april

De groei van het aantal van Covid-patiënten in ziekenhuizen vlakt af. Als de huidige trend doorzet, kunnen ziekenhuizen half december starten met inhaalzorg. Die zal in april nog niet helemaal zijn ingehaald. Dat zei Ernst Kuipers in een briefing aan de Tweede Kamer.

In eerdere versie van dit artikel stond dat de inhaalzorg in april al volledig is ingehaald. Dat stond in de powerpoint-presentatie die Ernst Kuipers aan de Kamerleden liet zien. Maar Kuipers laat weten dat dit te optimistisch is en niet klopt. De inhaalzorg zal in april nog niet volledig zijn ingehaald.

Groei vlakt af

In oktober steeg het aantal Covid-patiënten in ziekenhuizen wekelijks met 30 tot 35 procent. Maar vorige week was de toename ‘slechts’ 13 procent. De groei vlakt dus af. Maar ziekenhuizen krijgen dagelijks nog steeds te maken met grote aantallen nieuwe covid-patiënten, waarschuwde Kuipers. ‘Per dag gaat het om 250 tot 300 nieuwe covid-patiënten.’

Inhaalzorg

De reguliere zorg in ziekenhuizen is met 40 procent afgeschaald. Als de huidige trend zich doorzet, kunnen ziekenhuizen half december starten met de reguliere zorg die is uitgesteld in de tweede coronagolf. Belangrijkste voorwaarde is dat de R, de verspreidingsfactor, verder daalt naar 0,9 en op dat niveau blijft. Bij een tussentijdse opleving ziet de voorspelling er weer anders uit.

Sowieso blijven ziekenhuizen nog lang bezig met covid-zorg. Ook in het scenario met een R van 0,9 liggen er in in april nog steeds tientallen covid-patiënten op de IC.

Uitstroom naar verpleeghuizen

In sommige regio’s stagneert de uitstroom van ziekenhuispatiënten naar de verpleeghuizen. Oorzaak is niet het tekort aan verpleeghuisbedden, maar het tekort aan personeel. Het ziekteverzuim is gemiddeld 2 procent hoger, waardoor verpleeghuizen niet voldoende personeel hebben. In de regio Rijnmond gaat het om 200 patiënten die op een ‘verkeerd’ bed liggen