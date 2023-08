Espria sluit overeenkomst over gezonde voeding

Gezonde en duurzame maaltijden voor cliënten en medewerkers van Espria. Daarover gaat de overeenkomst met het bedrijf Distrivers. Distrivers kwam als winnaar uit de bus in de aanbesteding die Espria had georganiseerd.

De deal geldt voor de vijf zorgorganisaties die samen Espria vormen: De Trans, Evean, Icare, GGZ Drenthe en Zorggroep Meander. Distrivers biedt de organisaties voedingsconcepten op maat aan. Daarbij wordt ook gelet op voedselverspilling, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bestelgemak voor medewerkers.

Espria en gezonde voeding

Cliënten en medewerkers van Espria kunnen uiterlijk per 2024 kiezen uit een gevarieerd aanbod. Distrivers biedt medewerkers volop de mogelijkheid mee te praten over de keuze van de maaltijd die wordt geserveerd. Zij kennen hun cliënten het beste. Bovendien is het bereiden van de maaltijd voor sommige cliënten een fijne vorm van dagbesteding.

Streekproducten

Distrivers gebruikt waar mogelijk streekproducten bij het bereiden van de maaltijden. Het bedrijf werkt samen met lokale ondernemers en heeft daarin, naar eigen zeggen, aandacht voor dierenwelzijn. Op de locaties van de zorgorganisaties geeft Distrivers advies hoe voedselverspilling tegen te gaan.

Sneller bestellen

Voor medewerkers is het een voordeel dat de tijd tussen bestellen en leveren sterk verkort is. De logistiek rond de maaltijden is efficiënter. Bovendien bestellen medewerkers tegelijk met de maaltijden direct droge kruidenierswaren als bijvoorbeeld thee en pindakaas. Zo kunnen zij meer tijd aan de zorg voor cliënten besteden.

Bij de aanbesteding heeft Espria hulp gekregen van Intrakoop. Zorgverzekeraar Achmea gaf een financiële bijdrage. En de Wageningen Universiteit (WUR) heeft een onderzoek verricht voor is de overeenkomst tot stand gekomen.