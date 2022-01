Espria sluit deal met Rapid Circle voor digitale werkomgeving

“We hebben de overtuiging dat technologie helpt om werkprocessen en in- en externe samenwerking van onze collega’s beter te ondersteunen”, zegt Peter Bruijniks, Espiria-programmadirecteur Digitaal aan Zet. “Onze collega’s hebben in hun dagelijks werk veel baat bij meer gebruiksgemak en verbeterde functionaliteit. Ook onze cliënten hebben hier baat bij, want er blijft bijvoorbeeld meer tijd over voor de daadwerkelijke zorg. Samen met Rapid Circle maken we de werkomgeving voor smartphones, tablets én computers toekomstbestendiger.”

Wendbaarheid

De circa 17 duizend medewerkers van de samenwerkende zorgorganisaties binnen Espria bieden naast verpleging en thuiszorg ook geestelijke- en jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Rapid Circle gaat hun digitale werkomgeving samen met Espria vernieuwen, beveiligen en beheren. Espria wil vooral meer wendbaarheid om te kunnen inspelen op verschillende toekomstscenario’s.

Vaarwel Citrix

De overeenkomst betekent dat het zorgconcern afscheid neemt van de huidige Citrix-omgeving. Rapid Circle gaat de nieuwe Microsoft-omgeving beheren. De komende periode is gericht op de transitie naar de Rapid Circle Cloud Workplace en het Cloud Operations Center, dat ondersteuning gaat nieden. Bruijniks: “Het meenemen van de (zorg)medewerkers van Espria is een belangrijk onderdeel waar veel in wordt geïnvesteerd, onder andere via trainingen over het gebruik van de nieuwe digitale werkomgeving. We hebben een duidelijke toekomstvisie op innovatie in de zorg. Hierbij is een flexibele en toekomstbestendige digitale werkomgeving van groot belang.”