ETZ en Catharina Ziekenhuis bundelen krachten voor acute hartzorg

Traumacentrum Brabant van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en het Catharina Ziekenhuis hebben samenwerkingsafspraken gemaakt voor adequate zorg bij acuut ernstig letsel aan het hart of de grote bloedvaten in de borstkas.

Dat betekent dat de hartchirurgen van het Catharina Ziekenhuis de traumachirurgen van het ETZ voortaan bijstaan als een patiënt bijvoorbeeld een messteek of schotwond in de hartstreek heeft.

ETZ

“Gelukkig komt dit zogenoemde scherp thoraxletsel zelden voor”, zegt ETZ-traumachirurg Stefan van Zutphen, “maar het is geruststellend te weten dat we nu bij dergelijk letsel heel gemakkelijk een beroep kunnen doen op onze collega’s in Eindhoven, die dagelijks in het hartgebied opereren. Door de samenwerking is direct – de klok rond – contact mogelijk, zodat de hartchirurgen – indien nodig – acuut naar Tilburg komen om bijstand te kunnen verlenen.”

Teamwork

Bart Berden, bestuursvoorzitter ETZ: “Zowel de adequate samenwerking tijdens de uitdagende coronaperiode als een noodzakelijk beter gebruik van schaarse en kostbare zorgvoorzieningen hebben geleid tot deze mooie overeenkomst. Wij gaan zeker bekijken voor welke zorg dat nog meer kan gelden. Ik zie daarvoor beslist nog meer mogelijkheden binnen de bestaande, goede Brabantse samenwerking”.

Catharina Ziekenhuis

“Goede traumazorg is teamwork. Van zorgprofessionals en ziekenhuizen die daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hebben”, zegt Nardo van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis. “We zijn verheugd dat we vanuit het Hartcentrum een concrete bijdrage kunnen leveren. De aanwezigheid van onze cardiothoracaal chirurgen in Tilburg is van groot belang om Traumacentrum Brabant op level 1 te houden. Zo blijft het gegarandeerd dat we 24-7 optimaal zorg kunnen bieden aan alle traumapatiënten in onze provincie.”

Eerste traumacentrum

Het ETZ was het eerste traumacentrum in Nederland waar 24 uur per dag en zeven dagen per week traumachirurgen en anesthesiologen in huis aanwezig zijn om ongevalpatiënten te kunnen behandelen, zonder tijd te verliezen. Met gespecialiseerde faciliteiten zoals speciaal ontworpen traumakamers met een verrijdbare CT-scanner, hybride operatiekamers, een level 1 spoedeisende hulp en een uitgebreide intensive care, vervult het ETZ zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid voor deze zorg.