ETZ en UMCG laten GTP4-bot medische vragen beantwoorden

“We ontvangen nu al in ons ziekenhuis wekelijks meer dan duizend berichten met vragen van patiënten”, zegt Jessica Workum, intensivist van het ETZ en nauw bij het project betrokken. “Dat aantal gaat alleen maar toenemen.” Het ziekenhuis gaat daarom in navolging van enkele Amerikaanse ziekenhuizen een large language model gebruiken om te helpen de vragen te beantwoorden. Het ETZ verwacht dat dit medewerkers veel tijd bespaart.

Conceptantwoorden

Deze vorm van AI genereert automatisch een conceptantwoord op de binnengekomen vraag. Dat wordt klaargezet in het elektronische patiëntendossier (epd). Een medewerker van het ziekenhuis kan het van daar uit doorsturen naar de patiënt. Workum: “Daarbij is het belangrijk om te benadrukken dat artsen altijd de mogelijkheid hebben om een bericht aan te passen voordat het verzonden wordt.”

ChatGTP

De proef is een initiatief van de Amerikaanse epd-leverancier Epic, die eerder al liet weten op dit vlak samen te werken met Microsoft. Microsoft is één van de partijen achter OpenAI, de onderneming die in korte tijd bekend werd door ChatGTP te lanceren. De toepassing van Epic maakt dan ook gebruik van hetzelfde onderliggende taalmodel: GTP4.

Europese primeur

ETZ en het UMC Groningen zijn de eerste ziekenhuizen in Europa die eraan mee doen. De proef duurt drie maanden. “Tijdens de pilot controleren we de berichten die door de software voor de zorgverleners worden opgesteld zodat we de toekomstige antwoorden die de tekstgenerator opstelt, kunnen verbeteren”, vertelt Mandy Aalderinkt, epd-achitect in het ETZ.

Andere toepassingen

In de toekomst kan de AI-toepassing ook andere teksten genereren dan alleen antwoorden op vragen van patiënten, verwacht het ETZ. Voorbeelden hiervan zijn medische samenvattingen van het patiëntendossier en concept-patiëntenbrieven. Aalderink: “Voor huisartsen is het belangrijk dat ze snel een ontslagbrief van een patiënt ontvangen. In de dagelijkse hectiek komt een arts in het ziekenhuis daar niet altijd direct aan toe. Dan is het een uitkomst als met behulp van AI zo’n brief automatisch in het epd wordt klaargezet. Omdat een arts dit dan niet zelf hoeft te doen, kan hij meer tijd besteden aan de zorg voor patiënten.”