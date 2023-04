Epic en Microsoft stoppen generatieve AI achter ChatGPT in epd

Softwarebedrijf Epic werkt samen met Microsoft om generatieve AI-technologie te integreren in elektronische patiënten dossiers (epd’s). Dat hebben beide bedrijven bekendgemaakt op de HIMSS-conferentie in Chicago. Microsoft is één van de partijen achter het bekende ChatGPT.

Hoewel Epic in het verleden al heeft gewerkt met machine learning, is het de eerste keer dat het bedrijf generatieve AI heeft gebruikt, aldus Seth Hain van het Amerikaanse bedrijf. “Er is een reële potentie om de productiviteit van artsen in de examenkamer, mensen op de achtergrond en planners aan de voorkant te verhogen door het te integreren in workflows”, zei hij daarover.

Twee toepassingen

De samenwerking tussen Epic en Microsoft heeft vooralsnog twee toepassingen opgeleverd. De eerste is geïntegreerd in Epic’s In Basket-communicatiesoftware en stelt clinici in staat generatieve AI te gebruiken om conceptreacties te maken voor communicatie met patiënten.

De eerste klanten voor deze gebruikscase zijn reeds actief op het platform. UW Health uit Madison, Wisconsin en UC San Diego Health hebben de AI voor In-Basket-reacties van Epic ingezet bij een beperkt aantal gebruikers. Stanford Health Care in Californië zal naar verwachting binnenkort de functionaliteit toevoegen.

De tweede gebruikscase stelt zorgverleners in staat om generatieve AI te gebruiken om aanbevelingen op te vragen uit Epic’s Slicer Dicer-data visualisatietool. Gebruikers kunnen daardoor iets typen en het systeem beveelt vervolgens automatisch verschillende metingen aan. Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling en zal later dit jaar worden uitgeprobeerd.

Toekomstbeeld

Deze twee eerste voorbeelden zijn exemplarisch voor hoe er over de inzet van deze technologie veelal gedacht wordt. In eerste plaats zou het kunnen helpen bij de administratie en communicatie en pas in tweede instantie voor klinische toepassingen. Zo schetst ook Epic de toekomstige inzet van de generatieve AI.

Gezondheidszorgsystemen die het systeem van Epic gebruiken, kunnen de AI-oplossingen uitvoeren via Microsoft’s OpenAI Azure Service. Microsoft gebruikt daarvoor de taalmodelcapaciteiten van OpenAI’s GPT-4.