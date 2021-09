EU en AstraZeneca leggen conflict over levering coronavaccins bij

Interessant voor u

Vooral huisartsen en zorgverzekeraars zelf moeten voorkomen dat problemen zoals die bij Quin Dokters zijn ontstaan zich in de toekomst weer voordoen. Dit heeft Simone Kukenheim, wethouder Zorg van de gemeente Amsterdam, gezegd in een spoeddebat, meldt AT5.

Nieuws

Poliklinieken MST in Oldenzaal dicht om E. coli bacterie

Medisch Spectrum Twente sluit de poliklinieken in Oldenzaal, nadat waterbedrijf Vitens in het drinkwater in Oldenzaal en omgeving de E.coli bacterie heeft aangetroffen. Later vrijdagochtend wordt besloten of de afspraken in de middag er wel doorgang kunnen vinden, meldt het ziekenhuis.